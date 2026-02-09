OM : le fantôme Mason Greenwood a encore pris l’eau dans une grande affiche

Le Paris Saint-Germain a surclassé l’Olympique de Marseille (5-0) ce dimanche soir au Parc des Princes, lors de la 21e journée de Ligue 1, au terme d’un Classique totalement déséquilibré. Rapidement dépassés par l’intensité parisienne, les Phocéens n’ont jamais réussi à exister collectivement, encore moins offensivement, face à un PSG en maîtrise totale. Dans ce contexte très défavorable, l’OM avait pourtant besoin de ses individualités offensives pour résister, conserver le ballon et créer du danger, notamment Mason Greenwood, l’un des joueurs les plus attendus de l’effectif marseillais. «On a perdu le match dans tous les secteurs, on a manqué d’ordre, on n’a pas suivi le plan de jeu. Il y avait des joueurs éparpillés qui ne respectaient pas le plan. On sait que le PSG est trop fort, mais il y a perdre et perdre», a tenté d’expliquer Roberto De Zerbi.

Aligné d’entrée dans le trio offensif de Roberto De Zerbi, l’attaquant anglais a une nouvelle fois traversé une grande affiche sans laisser la moindre trace. Invisible pendant de longues séquences, Greenwood n’a jamais pesé sur la défense parisienne, incapable de créer le moindre déséquilibre ou d’apporter une solution dans les temps forts adverses. Certes, le contexte était particulièrement difficile avec ce déplacement au Parc des Princes, ajouté à la pression du Classique, face à un adversaire ultra-dominant, mais ce genre de rendez-vous est précisément celui dans lequel un joueur de son statut est censé élever son niveau de jeu.

0 but face au top 8 de Ligue 1

Les chiffres de sa prestation face au PSG illustrent parfaitement son naufrage. Greenwood n’a tenté qu’un seul tir, rapidement contré, sans jamais inquiéter Matvey Safonov. Il n’a touché que 40 ballons, souvent dans des zones anodines, et a surtout perdu le ballon à 11 reprises, freinant les rares transitions marseillaises. Peu juste techniquement, rarement dans le bon tempo, l’ancienne pépite de Manchester United a subi le match plus qu’il ne l’a joué, se faisant dribbler à trois reprises et ne provoquant qu’une seule faute. En résumé, Mason Greenwood n’a presque rien tenté, et ce qu’il a tenté, il l’a manqué. Dans la discrétion la plus anecdotique, l’Anglais de 24 ans a été remplacé par Bilal Nadir à la 80e minute, fonçant sur le banc sans même croiser le regard d’un Roberto De Zerbi désabusé.

Cette nouvelle prestation ratée s’inscrit dans une tendance inquiétante depuis le début de la saison. Si son bilan global en Ligue 1 reste flatteur avec 13 buts et 4 passes décisives, l’Anglais disparaît trop souvent lors des grands rendez-vous. Face aux clubs du top 8, Greenwood n’affiche qu’un but en neuf rencontres, sans la moindre passe décisive. Un rendement bien trop faible pour un joueur censé incarner le danger principal de l’OM, et déjà pointé du doigt lors de certaines affiches européennes où son impact avait également été quasi nul. À ce niveau et dans ce type de matches, cette accumulation de prestations fades devient difficile à justifier.