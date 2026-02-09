OM : Roberto De Zerbi laisse la porte ouverte à Rulli

Largement battu par le Paris Saint-Germain ce dimanche soir au Parc des Princes lors de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a vécu un Classique compliqué, marqué aussi par des choix forts de Roberto De Zerbi avant le coup d’envoi. La titularisation de Jeffrey de Lange dans les cages, au détriment de Gerónimo Rulli, a notamment suscité des interrogations après la lourde défaite marseillaise.

Interrogé sur ce changement en conférence de presse, l’entraîneur italien a assumé sa décision : « J’avais vu que Rulli n’était pas serein dernièrement, c’est quelqu’un de bien qui souffre quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Je pensais que ça pouvait l’aider à retrouver la sérénité d’être sur le banc. » A voir désormais si le gardien argentin retrouvera son poste de titulaire, lui qui a, par le passé, tant de fois sauvé les Phocéens.