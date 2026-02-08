Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue 1

OM : un Classique tout simplement historique pour le PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG - OM @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

Le Paris Saint-Germain a survolé le Classique face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Parc des Princes (5-0), lors de la 21e journée de Ligue 1. Dominateurs de bout en bout, les Parisiens ont infligé une lourde défaite aux Phocéens, dépassés dans tous les compartiments du jeu. Porté par un collectif bien huilé et un Ousmane Dembélé étincelant, le PSG a rapidement pris l’ascendant avant de dérouler en seconde période.

La suite après cette publicité

Avec ce succès, Paris a signé la plus large victoire de l’histoire des Classiques PSG-OM. Jamais auparavant un affrontement entre les deux rivaux ne s’était conclu avec un écart de cinq buts. Un résultat record qui symbolise l’ampleur de la domination parisienne lors de cette rencontre et inscrit ce match un peu plus dans l’histoire de la rivalité entre les deux clubs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier