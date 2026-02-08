OM : un Classique tout simplement historique pour le PSG

Le Paris Saint-Germain a survolé le Classique face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au Parc des Princes (5-0), lors de la 21e journée de Ligue 1. Dominateurs de bout en bout, les Parisiens ont infligé une lourde défaite aux Phocéens, dépassés dans tous les compartiments du jeu. Porté par un collectif bien huilé et un Ousmane Dembélé étincelant, le PSG a rapidement pris l’ascendant avant de dérouler en seconde période.

Avec ce succès, Paris a signé la plus large victoire de l’histoire des Classiques PSG-OM. Jamais auparavant un affrontement entre les deux rivaux ne s’était conclu avec un écart de cinq buts. Un résultat record qui symbolise l’ampleur de la domination parisienne lors de cette rencontre et inscrit ce match un peu plus dans l’histoire de la rivalité entre les deux clubs.