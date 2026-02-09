OM : la très mauvaise série de buts encaissés à l’extérieur
L’Olympique de Marseille a une nouvelle fois sombré loin de ses bases ce dimanche soir au Parc des Princes, lourdement battu par le Paris Saint-Germain lors de la 21e journée de Ligue 1. Dépassés défensivement et incapables de résister à l’intensité parisienne, les Phocéens ont encaissé une défaite sévère dans un Classique à sens unique, confirmant leurs difficultés actuelles à l’extérieur.
Avec ce nouveau revers, l’OM a désormais concédé dix buts lors de ses trois derniers déplacements en compétition officielle. Une statistique préoccupante qui illustre la fragilité défensive marseillaise hors de l’Orange Vélodrome et pose question à l’approche d’un calendrier encore chargé, alors que les hommes de Roberto De Zerbi devront rapidement se relancer pour rester dans la course aux places européennes.
