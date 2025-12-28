Menu Rechercher
Commenter
Premier League

PL : Tottenham s’impose timidement face à Crystal Palace

Par Allan Brevi
1 min.
Tottenham vainqueur à Palace @Maxppp
Crystal Palace 0-1 Tottenham

Ce dimanche après-midi, Tottenham se déplaçait sur le terrain de Crystal Palace dans un duel serré entre deux équipes proches au classement. Le match a basculé à la 42e minute, lorsque Archie Gray a ouvert le score sur un service de Richarlison, offrant ainsi l’avantage aux Spurs juste avant la pause. Tottenham a dominé la rencontre et a montré une grande efficacité, tandis que Richarlison a vu deux de ses buts annulés par la VAR à la 18e et à la 77e minute. Odobert a cru doubler la mise, mais son tir a heurté le poteau à la 87e minute.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Crystal Palace
D
D
N
D
V
Tottenham
D
D
V
V
N

Malgré les tentatives de Crystal Palace, Tottenham a su conserver son avantage et repartir avec les 3 points. Cette victoire permet aux Spurs de grimper à la 11e place, renforçant leur position au milieu de tableau, tandis que Crystal Palace reste 9e. Après les défaites contre Nottingham Forest (3-0) et Manchester United (1-2), Tottenham retrouve enfin le goût de la victoire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Crystal Palace
Tottenham

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Tottenham Logo Tottenham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier