PL : Tottenham s’impose timidement face à Crystal Palace

Ce dimanche après-midi, Tottenham se déplaçait sur le terrain de Crystal Palace dans un duel serré entre deux équipes proches au classement. Le match a basculé à la 42e minute, lorsque Archie Gray a ouvert le score sur un service de Richarlison, offrant ainsi l’avantage aux Spurs juste avant la pause. Tottenham a dominé la rencontre et a montré une grande efficacité, tandis que Richarlison a vu deux de ses buts annulés par la VAR à la 18e et à la 77e minute. Odobert a cru doubler la mise, mais son tir a heurté le poteau à la 87e minute.

Série en cours Plus de statistiques Crystal Palace D D N D V Tottenham D D V V N

Malgré les tentatives de Crystal Palace, Tottenham a su conserver son avantage et repartir avec les 3 points. Cette victoire permet aux Spurs de grimper à la 11e place, renforçant leur position au milieu de tableau, tandis que Crystal Palace reste 9e. Après les défaites contre Nottingham Forest (3-0) et Manchester United (1-2), Tottenham retrouve enfin le goût de la victoire.