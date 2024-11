OL : l’impressionnante prise de pouvoir de Lucas Perri

Ce soir, Anthony Lopes (34 ans) va faire sa première apparition de la saison. Mais ce ne sera pas sous le maillot de l’OL. En effet, il va participer au Foot-Concert. Organisé par le Réseau A.Ma.N.D./Huntington Avenir à la LDLC Arena de Décines, cet événement réunit des personnalités du sport, notamment du ballon rond, et de la musique pour la bonne cause. Le gardien portugais n’a pas hésité à dire oui, lui qui vit pourtant des moments très difficiles au sein de son club de cœur. En effet, il a été totalement déclassé chez les Gones, lui qui était pourtant titulaire durant des années. Mais l’an dernier, John Textor a décidé de lui mettre Lucas Perri dans les pattes.

Perri marque son territoire

L’Américain n’a pas eu besoin de vraiment négocier pour signer Perri, puisqu’il évoluait à Botafogo, l’un des clubs de la galaxie Eagle Football. Arrivé pour occuper un rôle de doublure dans un premier temps, l’international auriverde, qui est donc apparu à 4 reprises l’an dernier, savait qu’il serait amené à prendre plus de place et de responsabilités en 2024-25. Et cela est le cas puisqu’il a officiellement été intronisé en tant que gardien titulaire par Pierre Sage. De son côté, Lopes a été poussé vers la sortie mais il est finalement resté à quai. Pour le bien de Perri, le Portugais, qui s’entraîne avec l’équipe, est désormais hors de la hiérarchie des trois gardiens. Un moment difficile à vivre pour lui.

Il avait d’ailleurs vidé son sac au sujet de l’OL et de son coéquipier dans les colonnes de L’Equipe. Mais Lucas Perri y est resté indifférent et n’a pas du tout été déstabilisé selon le quotidien sportif. Le joueur de 26 ans a préféré répondre sur le terrain. Si tout n’a pas été parfait, il prend de plus en plus confiance, lui qui est soutenu par le groupe. Et il l’a bien rendu à tout le monde lors du derby hier soir au Groupama Stadium. Titulaire lors d’un match que Lopes aurait certainement aimé jouer, le Brésilien a rendu une copie globalement intéressante, lui qui a enchaîné des arrêts importants notamment à la 76e face à Sissoko. Il a remis ça face à Moueffek dans les arrêts de jeu.

Un premier derby réussi

En conférence de presse, Pierre Sage a salué le travail de son joueur, précieux dimanche soir. «Je pense que ce sont les émotions du moment. On se fait peur, notre gardien fait un superbe arrêt, on a un dégagement en catastrophe.» De son côté, Alexandre Lacazette a également évoqué l’arrêt capital du portier auriverde en deuxième période. «Il a fait un arrêt de dingue. Il nous sauve et ça vaut un but, je pense. Donc bravo à Lucas. On a aussi besoin de lui dans ces moments-là. » Et le principal intéressé dans tout ça ? Il a évoqué son arrêt décisif face aux journalistes en zone mixte. Il a d’ailleurs tenu à s’exprimer en français pour la première fois.

«C’est une contre-attaque rapide, j’ai essayé de gêner l’attaquant et je suis très content d’avoir pu gagner mon duel face à lui. Mon nom chanté par le public ? C’est un moment que je garderai à vie dans ma mémoire. Je suis très heureux de gagner mon premier derby (…) C’est un sentiment incroyable de gagner mon premier derby. Il y avait une vraie communion entre tout le monde, joueurs, staff et supporters. L’ambiance était incroyable et ça nous a aidé à obtenir notre victoire. On a mieux contrôlé la première période, en seconde on a été obligé de défendre plus.» Bien aidée par un Lucas Perri (14 matches joués cette saison 17 buts encaissés) des grands soirs, la formation lyonnaise a réussi à l’emporter. Crédité d’un 6,5 de la part de la Rédaction FM, l’autre héros du soir, en plus de Lacazette, a marqué les esprits et des points dans le cœur de l’OL et de ses supporters. La page Anthony Lopes est en train de se tourner définitivement à Lyon…