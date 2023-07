Lens : le RB Leipzig aurait bouclé l’arrivée de Loïs Openda !

La suite après cette publicité

Le dossier Loïs Openda arrive très probablement à son terme. L’attaquant belge du RC Lens a été très convoité cet été. Il faut dire que pour sa première saison en Ligue 1, le joueur de 23 ans avait fait très fort en inscrivant 21 buts et en étant l’un des grands artisans de la seconde place et de la qualification en Ligue des Champions des Sang et Or. Et on s’attendait donc à le voir rester encore dans le Nord de la France la saison prochaine alors que son contrat se terminait en juin 2027.

Mais voilà, Leipzig est arrivé dans la course et a rapidement convaincu le joueur de quitter Lens. «Je suis content et j’ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l’ambition. J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible. Leipzig ça peut être un bon club qui va m’aider à franchir une étape. Chaque année, l’équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat », expliquait le principal intéressé alors que le RCL ne s’attendait pas à le vendre et planifiait déjà la saison prochaine avec lui.

Lens obtient gain de cause

«Beaucoup de gens me disent que j’ai besoin d’une autre saison à Lens, pour m’épanouir. Je pense que cela pourrait être le bon moment pour atteindre un niveau encore plus élevé. Leipzig est un peu plus grand» ajoutait-il dans les colonnes de L’Équipe. Alors forcément, au moment de négocier le montant du transfert, la direction lensoise a été intransigeante et n’a pas laissé le choix à Leipzig. Les trois premières offres entre 30 et 40 millions d’euros ont été refusées. Mais cette fois, Lens semble avoir fini par accepter la nouvelle tentative allemande.

Kicker affirme en effet que Lens et le RB Leipzig sont enfin parvenus à un accord. Openda va être vendu en échange de 38 M€ fixes plus des bonus qui devraient faire grimper la somme à 45 millions, montant souhaité par Lens. À Leipzig, le Belge remplacera Christopher Nkunku (parti à Chelsea) et paraphera un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2028 pour devenir la recrue la plus chère de l’histoire du jeune club allemand.