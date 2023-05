Real Madrid : le message incendiaire de la fille de Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Mercredi soir, le Real Madrid a pris une claque. Dans le jeu comme dans l’attitude, les Merengues ont été surclassés par Manchester City. Après cette humiliation, Carlo Ancelotti a été critiqué de toutes parts, lui dont les choix ont questionné. Pointé du doigt, le Mister a pu compter sur sa fille Katia. Cette dernière a pris sa défense sur les réseaux sociaux. Et elle n’a pas mâché ses mots ! Ses propos sont relayés par AS.

« J’ai honte du niveau d’un certain journalisme sportif. Mon fils de 8 ans poserait des questions et donnerait des avis beaucoup plus intelligents. Je corrige : mon fils de 5 ans. Mais uniquement parce que le jeune de 18 mois ne parle toujours pas.» La fille de Carletto a sorti la sulfateuse !

