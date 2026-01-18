Les statistiques complètement folles de l’OM

L’Olympique de Marseille a encore frappé fort samedi soir à Angers (2-5). Grâce à ce nouveau succès spectaculaire, les Phocéens s’installent seuls en tête des attaques de Ligue 1 avec 41 buts inscrits en 18 journées, devançant désormais le PSG. Une efficacité rare, nourrie par une capacité à multiplier les démonstrations, déjà aperçue face au Paris FC, au Havre, à Nice ou encore ce week-end en Anjou.

La suite après cette publicité

Les chiffres donnent la mesure de cette dynamique. En 2026, Marseille a déjà marqué 16 buts toutes compétitions confondues, un total inédit parmi les clubs des 5 grands championnats européens, à égalité avec le grand Bayern Munich. Le club affiche 69 réalisations depuis le début de la saison, son meilleur bilan offensif à ce stade depuis plus de 50 ans. Symbole de cette attaque en feu, Mason Greenwood a atteint la barre des 20 buts sur l’exercice toutes compétitions confondues, une performance que seuls Gignac et Cascarino avaient réalisée auparavant sur deux saisons consécutives à l’OM. De quoi confirmer que, cette saison, le danger marseillais vient de partout.