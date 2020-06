Fabrizio Ravanelli a déjà un grand nom pour mener l'OM vers les sommets

« Oui, et c'est un poste qui m'intéresse, bien sûr, même s'il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus. Ce n'est un secret pour personne que l'OM reste toujours dans mon cœur. » Au cours d'un entretien à La Provenance ce matin, Fabrizio Ravanelli (51 ans), l'ancien attaquant Marseille qui s'est reconverti au métier d'entraîneur plus tard (comme à Ajaccio en 2013) s'est déclaré candidat au poste de Head of football de l'OM. Après la proposition de Pascal Olmeta, c'est la seconde ancienne gloire qui fait part de son intérêt.

Reste à savoir ce que pourrait amener l'Italien dans ses bagages. Invité de L'Equipe ce soir, il a donné quelques arguments pour faire pencher la balance en sa faveur, comme celui d'être un ancien de la maison (1997-1999) et d'avoir laissé de bons souvenirs. « Tout le monde sait que j’aime cette ville et ses supporters. (…) Pour moi, c'est très important de retourner un jour à Marseille. Il y a l’envie que l'on me donne la possibilité de travailler là bas. Ça serait important, pas seulement pour moi mais aussi pour Marseille. »

Ravanelli veut amener Gonzalo Higuain

Il en faudra sans doute plus pour convaincre Jacques-Henri Eyraud, qui a déjà avancé sur le dossier Olivier Pickeu, comme nous le révélions le 1er juin dernier. Ambassadeur de la Juventus, Ravanelli affirme qu'il dispose d'un réseau important pour amener des joueurs de talent avec lui. Et même si l'OM dispose de peu de moyens pour le mercato, l'ancien buteur de la Nazionale (22 sélections, 8 buts) a la solution : multiplier les prêts auprès de grandes écuries.

«J’ai beaucoup d'expérience, pas comme directeur sportif mais avec des clubs, des gens importants. Prendre des joueurs avec des prêts, j'en suis capable. Je suis capable d’amener des joueurs qui vont enflammer le stade Vélodrome. Je suis une personne qui a des relations avec des gens importants, comme à la Juve.» Pour motiver sa candidature, Ravanelli a un grand nom qu'il souhaiterait amener sur la Canebière. «Higuain !» Rien que ça. Et même s'il ne sait pas si l'Argentin le suivrait, Ravanelli connaît Pipita et sa situation compliquée à la Vieille Dame. Alors pourquoi pas rêver même si les 7 M€ de salaire à l'année semblent être un obstacle insurmontable. À moins que...