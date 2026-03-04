Messi et Mbappé sont les joueurs les plus décisifs du monde

Dans sa récente "Lettre hebdomadaire n°536", l’Observatoire du Football CIES met en lumière les joueurs les plus décisifs selon des critères statistiques avancés : création d’occasions, impact offensif, finition. Il présente notamment ceux ayant réalisé le plus de buts ou de passes décisives dans les matches disputés lors de la dernière année, et ce, dans 67 ligues à travers le monde. Sans prendre en compte le niveau des championnats, Lionel Messi (Inter Miami) est en tête avec 59 GA (soit 37 buts et 22 passes décisives) avec un score de 66.3 points. Derrière, on retrouve l’inarrêtable Kylian Mbappé (Real Madrid) avec 41 GA et un score de 65,4 points.

Ensuite, deux joueurs clés du Bayern Munich suivent le mouvement avec l’Anglais Harry Kane (64,5 points) et l’autre Français, Michael Olise (54,9 points). Et si Lamine Yamal (FC Barcelone) est bel et bien le plus jeune joueur du top 100, c’est que la star espagnole comptabilise un total de 46 points, notifiant un ratio impressionnant de 18 buts et 11 passes décisives. Un seul autre footballeur classé dans ce top a moins de 23 ans, et il s’agit de Franculino Djú (27,1 points actuellement sous les couleurs de Midtjylland). Côté Ligue 1, seuls Mason Greenwood (34,5 points) et Joaquin Panichelli (27,1 points) font de l’effet dans le tableau.