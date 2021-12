PL : Manchester United-Brighton reporté

L’hécatombe se poursuit en Premier League ! Alors que le match entre Leicester et Tottenham vient d’être reporté, Manchester United annonce que sa rencontre face à Brighton (18e journée), prévue samedi prochain, ne se jouera pas non plus à cause du covid ! Pour rappel, les Red Devils avaient déjà dû reporter le match contre Brentford.

« Manchester United confirme que son match de Premier League contre Brighton & Hove Albion, prévu le samedi 18 décembre à 12h30 GMT, a été reporté et sera reprogrammé en temps voulu », indique le club anglais sur son site officiel.