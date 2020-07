Gros forcing de Naples pour Jérémie Boga !

Meilleur dribbleur de Serie A (130 dribbles réussis) et pilier de l'équipe de Sassuolo (34 matches - 11 buts), Jérémie Boga (23 ans) a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Au point de voir le Borussia Dortmund, Rennes, le FC Séville, l'Atalanta et le Napoli de venir aux renseignements. Selon nos informations, le club napolitain avait même mis 22 M€ sur la table pour arracher le natif de Marseille. Offre refusée alors par la direction du club italien.

Mais le Napoli, qui est également sur le point de boucler l'arrivée de Victor Osimhen, n'entend pas lâcher l'affaire et est revenu à l'assaut sans pour autant faire de nouvelle offre. Du coté du joueur, on vit la chose très sereinement même si un rendez-vous dans les prochaines heures doit avoir lieu entre le représentant du joueur et l'administrateur délégué de Sassuolo, Giovanni Carnevali.