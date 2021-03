Manchester City - Wolverhampton : les compositions officielles

Match avancé de la 29e journée de Premier League, le duel entre Manchester City et Wolverhampton s'annonce intéressant entre le leader et un poil à gratter du championnat. A domicile, les Sky Blues poursuivent dans leur traditionnel 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart derrière Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Joao Cancelo. Bernardo Silva, Rodri et Kevin De Bruyne se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Riyad Mahrez et Raheem Sterling accompagnent Gabriel Jesus en attaque.

De son côté, Wolverhampton s'organise dans un 3-5-2. On retrouve Rui Patrico dans les buts. Le Portugais peut compter sur Ki-Jana Hoever, Conor Coady et Romain Saïss en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Nelson Semedo et Jonny Castro alors que Leander Dendoncker, Ruben Neves et Joao Moutinho constituent le double pivot. Enfin, Adama Traoré et Pedro sont associés en attaque.

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - B. Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Sterling

Wolverhampton : Patricio - Hoever, Coady, Saïss - Semedo, Dendoncker, Moutinho, Neves, Jonny - Traoré, Neto