EdF : Aurélien Tchouameni encense Didier Deschamps

Avec l'absence de Kanté et Pogba au milieu, Aurélien Tchouameni (22 ans) le sait, il aura un rôle très important à assumer durant cette Coupe du monde au Qatar. Les Bleus entrent en lice ce mardi soir (20h heure française) contre l'Australie, dans le cadre du groupe D. Le nouveau milieu de terrain du Real Madrid s'est livré comme jamais au Parisien, en évoquant son parcours mais aussi son sélectionneur, Didier Deschamps.

« Le coach, c’est un exemple forcément, car déjà il a gagné beaucoup de titres en tant que joueur, puis en tant qu’entraîneur. C’était un milieu de terrain, comme moi, qui a été capitaine de l’équipe de France qui plus est. Donc quand on a des discussions, je sens qu’il veut me donner des conseils ».

