Formose Mendy signe à Lorient

Après avoir officialisé l’arrivée de Benjamin Mendy à la surprise générale, le FC Lorient poursuit ses emplettes sur le marché des transferts. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Formose Mendy quitte ainsi Amiens pour rejoindre la formation lorientaise, pensionnaire de Ligue 1. Le défenseur central de 22 ans est désormais lié aux Merlus pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité

«Après deux saisons complètes en Ligue 2, je suis très fier de découvrir l’élite du football français en rejoignant le FC Lorient, un club auteur d’une très belle saison l’an dernier. Je viens avec beaucoup d’ambition, d’humilité et prêt à apprendre auprès de joueurs comme Montassar Talbi, Julien Laporte et Bamo Meïté. J’espère répondre aux attentes du coach, du staff, du groupe et de l’ensemble du club pour réaliser un bel exercice sous mes nouvelles couleurs. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de faire connaissance avec le public du Moustoir. Je donnerai le meilleur de moi-même pour progresser et aider cet effectif à performer», a de son côté indiqué le principal intéressé.

À lire

Amélie Oudéa-Castera réagit à la signature de Benjamin Mendy à Lorient