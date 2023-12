Chelsea veut offrir une nouvelle recrue XXL à Strasbourg

Le 22 juin dernier, après plusieurs mois de négociations, l’annonce tombait enfin. Après avoir acheté Chelsea, Todd Boehly, mettait la main sur Strasbourg grâce à son groupe BlueCo, consortium d’investisseurs américains soutenu par le fond Clearlake. L’homme d’affaires souhaitait, un peu à l’image du City Group avec Manchester City, Gérone et Troyes, avoir plusieurs clubs pour pouvoir accélérer le développement des Blues. Cette pratique de club satellite avait même été validée par l’UEFA qui avait annoncé ne pas interdire la multipropriété. L’occasion rêvée pour mettre la main sur Strasbourg.

Très vite après le rachat du club, les rumeurs ont fusé sur le marché des transferts. Car Todd Boehly qui avait dépensé plus d’un milliard d’euros pour Chelsea, avait une idée claire en tête. Recruter des jeunes joueurs pour les Blues et les prêter dans la foulée à l’actuel club de Patrick Vieira. Dans ce sens, l’ancien coach de Nice avait récupéré Angelo Gabriel en prêt. Ce dernier avait été acheté 15 millions à Santos. Blue&Co avait aussi offert une recrue à 22 millions aux Strasbourgeois. Abakar Sylla quittait Bruges pour la Ligue 1 avec l’optique de finir à Chelsea si cela se passait bien en France. Même son de cloche pour Bakwa et Mwanga, achetés pour 20 millions à Bordeaux.

Chelsea veut contourner le fair-play financier

Si Strasbourg a pu largement dépenser sur le mercato estival, les résultats ne sont pour le moment pas au rendez-vous alors que Vieira a du mal à créer une cohésion de groupe. Mais qu’importe, l’objectif du groupe Blue&Co est bien de s’offrir le plus de joueurs possibles. Dans ce sens, la presse anglaise et notamment Evening Standard, annonce que Strasbourg aura une enveloppe de 25 millions d’euros pour recruter cet hiver. La piste principale se nomme Valentin Barco, latéral gauche argentin de Boca Juniors. Il pourrait partir dès cet hiver et est estimé à 18 millions d’euros.

Le joueur âgé de 19 ans a tapé dans l’oeil du recruteur en chef de Chelsea en Amérique du Sud, Alysson Marins. Le groupe Blue&Co souhaite envoyer à Strasbourg tous les joueurs de moins de 23 ans pour leur permettre de se développer avant de filer en Premier League. Le média anglais précise également que les Blues utilisent Strasbourg pour contourner le fair-play financier. En envoyant le jeune talent argentin à Strasbourg pour le moment, Chelsea s’évite ainsi une nouvelle dépense alors qu’il doit surtout vendre cet hiver. Les Strasbourgeois pourraient donc chiper Valentin Barco d’autant plus que Brighton et Manchester City sont sur le coup. D’autant que l’idée de jouer régulièrement en France avant de s’imposer en Angleterre plait au jeune talent de 19 ans…