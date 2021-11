Stade Rennais : Guéla Doué passe pro

Un nom prédestiné. Au club depuis onze ans, quelques entraînements sous la houlette de Bruno Génésio à son actif, le jeune défenseur Guéla Doué, 19 ans, vient de parapher un premier contrat professionnel au Stade Rennais. Cousin de Yann Gboho, grand frère de Désiré Doué (2005) avec qui il évolue en réserve en National 3, Guéla Doué est natif d’Angers. Son poste fétiche : latéral droit. Mais il peut aussi évoluer dans l'axe.

Directeur technique du Stade Rennais F.C., Florian Maurice s'est félicité de la signature du joueur, actuellement blessé. « La date d’effet aura lieu en juillet 2022 mais l’idée était de pouvoir acter un contrat pro d’un an, plus deux en option. Ça lui permettra de revenir plus sereinement de blessure pour ensuite démontrer ses qualités. C’est une satisfaction pour lui mais aussi pour le club car il est là depuis plus de dix ans », a-t-il expliqué.