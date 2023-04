CdF : l’arbitre de la finale est connu

Le 29 avril prochain, le FC Nantes défendra son titre face à Toulouse en finale de la Coupe de France. En attendant de savoir qui soulèvera le trophée, on sait qui sera l’arbitre qui sera chargé de diriger la rencontre.

«Benoît Millot (photo principale) arbitrera la finale de la Coupe de France, le samedi 29 avril au Stade de France entre le FC Nantes et le Toulouse FC. Il a été désigné ce jeudi 13 avril par le Comité exécutif de la FFF, sur proposition de la Commission fédérale des arbitres. Il sera assisté de Matthieu Grobost (Ligue Auvergne Rhône-Alpes) et d’Hicham Zakrani (Ligue Bourgogne Franche-Comté), de Thomas Léonard (Ligue du Grand Est) comme quatrième arbitre, ainsi que de Benoît Bastien (Ligue du Grand Est) et d’Alexandre Castro (Ligue Auvergne Rhône-Alpes) à la VAR», indique la FFF.

