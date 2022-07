Comment le Borussia Dortmund compte gérer l'absence de Sébastien Haller

La suite après cette publicité

Lundi soir, le Borussia Dortmund a annoncé une terrible nouvelle peu avant 23 heures : « Sébastien Haller a dû quitter le camp d'entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller », pouvait-on lire sur le communiqué du club. Un sacré coup dur pour l'Ivoirien, recruté par les Marsupiaux pour venir remplacer Erling Braut Haaland, parti du côté de Manchester City. Auteur de 32 buts et 9 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues dont 38 en tant que titulaire la saison dernière sous le maillot de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller était la priorité estivale des Allemands au poste de numéro 9.

Le 6 juillet dernier, ils ont d'ailleurs officialisé son arrivée jusqu'en juin 2026. Le tout pour un montant total de 34,5 millions d'euros bonus compris (31 millions d'euros + 3,5 millions d'euros de bonus). Une arrivée qui a donné le sourire au joueur de 28 ans et au BVB, impatients de collaborer ensemble. Mais cette joie a été de courte durée. Le club a découvert que Sébastien Haller souffrait d'une tumeur testiculaire. Kicker explique que Dortmund est très préoccupé et inquiet pour son joueur. L'entraîneur du club, Edin Terzic, a appris la nouvelle trente minutes avant le match de préparation face à Valence. Interrogé sur le sujet ce mardi par Kicker, le coach de Dortmund a avoué être touché.

Le BVB a été choqué et touché

«La semaine s'est très bien déroulée jusqu'à lundi. La nouvelle nous a choqués. Ce n'était pas facile de trouver les mots, donc nous n'en avons pas discuté avec l'équipe avant le match». Le média allemand explique que l'objectif de Terzic va être d'aider ses joueurs à se concentrer sur le foot, eux qui ont été bouleversés par la nouvelle, tout en développant un nouveau plan pour être performant offensivement sans sa recrue star. Ce dernier se concentre sur sa santé et c'est bien là le plus important. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort», a posté sur Twitter le footballeur absent pour une durée indéterminée.

En attendant de connaître l'évolution de son état, le BVB va devoir trouver d'autres solutions à onze jours du premier match de la saison en Coupe d'Allemagne face à Munich 1860 (30 juillet). «Nous avons d'abord dû laisser partir un joueur de notre groupe. L'essentiel maintenant est qu'il se rétablisse. Nous allons mettre en place quelques petites choses pour se préparer à tous les scénarios», a avoué Terzic. Recruter un nouvel attaquant ou un joker libre serait la solution la plus simple. Toutefois, Kicker explique que cette option est difficilement envisageable. La raison ? Le Borussia Dortmund, qui a déjà mis plus de 30 millions d'euros sur Haller, n'a pas les moyens financiers de recruter un remplaçant à court terme.

Plusieurs options en interne pour Dortmund

En revanche, ils réfléchiront à la possibilité de prendre un autre n°9 si l'absence de Sébastien Haller venait à être malheureusement très longue lors d'une saison où les matches vont s'enchaîner à partir de septembre. En attendant, le club compte sur des joueurs déjà présents. Kicker explique que l'attention va être encore plus forte sur Youssoufa Moukoko, libre en juin 2023 et sur lequel on compte cette saison plus que jamais. Mais il n'est pas le seul comme nous le précise notre confrère allemand Georg Kreul de Fussball Transfers.

«Dortmund a plusieurs options en attaque. Karim Adeyemi est la recrue la plus importante cet été. Mais lui, comme Youssoufa Moukoko et Donyell Malen n'ont pas le même profil que Sébastien Haller, qui est un attaquant de grande taille et physique. Après le départ de Haller, le club a fait venir au camp d'entraînement l'attaquant du BVB 2, Bradley Fink. Il mesure 1m93, mais je ne pense pas qu'il jouera beaucoup en Bundesliga, voire même pas du tout. Fink vient d'être promu des U19 à la réserve, qui joue en troisième division. Je pense que remplacer Haller serait trop compliqué pour lui. Je pense qu'en ce moment ils doivent s'adapter un peu à la situation, qui n'est pas facile, et jouer avec des attaquants rapides et plus petits en taille». La priorité du BVB est surtout de soutenir Sébastien Haller, qui joue le match de sa vie.