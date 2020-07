Sebastian Hoeness nouvel entraîneur d'Hoffenheim

Sans réel entraîneur chef depuis le limogeage d'Alfred Schreuder le 9 juin dernier, le TSG Hoffenheim était jusqu'à lors dirigé par l'intérimaire Matthias Kaltenbach. Le 6e de Bundesliga était donc à la recherche d'un nouveau technicien principal. Alors que l'adjoint de Thomas Tuchel, Zsolt Löw, était sur la liste des prétendants, c'est finalement l'entraîneur de la réserve du Bayern, Sebastian Hoeness, qui a été choisi.

L'Allemand a signé un contrat jusqu'en 2023 dans le sud-ouest de l'Allemagne en emmenant dans ses valises son adjoint, David Krecidlo. « Travailler chez TSG Hoffenheim est un énorme défi que j'ai vraiment hâte de relever. La philosophie de base du club est identique à mon idée du football: offensif, courageux, flexible et toujours actif », a-t-il déclaré à son arrivée. Un profil adapté et un courant qui semble bien passer entre les deux dans le but de redonner un coup de boost au club.