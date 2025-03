PSG : la réaction dépitée de Kvaratskhelia

La soupe à la grimace côté PSG ce mercredi soir, avec une défaite cruelle (0-1) contre Liverpool, après une domination nette (70 % de possession, 27 tirs, 10 cadrés). Et l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia n’a pas dit autre chose au micro de Canal+.

« On a eu beaucoup d’occasions de marquer. On méritait beaucoup plus ce soir, ce n’était pas difficile, on a montré qu’on était une meilleure équipe ce soir, on aurait mérité une victoire ou un nul. On doit être prêt pour le retour et tout donner. Ca sera difficile bien sûr. Parce que Liverpol à Anfield, c’est un super stade, avec de l’ambiance. C’est le football, il faudra faire le même match et marquer », a-t-il déclaré, la mine défaite.