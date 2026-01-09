Menu Rechercher
Maroc : Hamza Igamane entre en jeu face au Cameroun

Par Chemssdine Belgacem
Cameroun 0-2 Maroc

Un retour qui fait du bien et qui rassure. Blessé depuis près d’un mois aux adducteurs, Hamza Igamane a quand même été appelé par le Maroc pour la CAN à domicile. Auteur de 9 buts en 18 matches cette saison avec le LOSC, l’attaquant de 23 ans a donc pris son mal en patience.

Ce vendredi, il a enfin pu faire son retour à la compétition. Alors que Walid Regragui avait dit lors de sa dernière conférence de presse que son buteur était prêt à 100%, Igamane a fait son entrée en jeu en quarts de finale face au Cameroun. L’occasion pour le Lillois de se remettre en jambes pour la fin de la compétition.

En savoir plus sur

CAN
Lille
Maroc
Hamza Igamane

