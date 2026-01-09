Maroc : Hamza Igamane entre en jeu face au Cameroun

Un retour qui fait du bien et qui rassure. Blessé depuis près d’un mois aux adducteurs, Hamza Igamane a quand même été appelé par le Maroc pour la CAN à domicile. Auteur de 9 buts en 18 matches cette saison avec le LOSC, l’attaquant de 23 ans a donc pris son mal en patience.

Ce vendredi, il a enfin pu faire son retour à la compétition. Alors que Walid Regragui avait dit lors de sa dernière conférence de presse que son buteur était prêt à 100%, Igamane a fait son entrée en jeu en quarts de finale face au Cameroun. L’occasion pour le Lillois de se remettre en jambes pour la fin de la compétition.