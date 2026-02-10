Barça : le grand retour de Gavi se précise !

Gavi a enfin franchi une étape majeure dans sa convalescence. Le milieu de terrain andalou du Barça, absent depuis août suite à une arthroscopie pour réparer une déchirure du ménisque, a repris l’entraînement avec le ballon ce lundi. À 21 ans, l’international espagnol, limité à seulement 66 minutes cette saison en Liga, a exprimé son enthousiasme sur les réseaux sociaux : « quel plaisir de m’entraîner avec le ballon après une si longue absence ! ». Son retour en compétition semble désormais imminent, même si aucune date précise n’est encore fixée selon Marca.

La prudence reste de mise autour du joueur, notamment en raison de ses antécédents de blessures graves, dont une rupture des ligaments croisés ces dernières saisons. De son côté, Hansi Flick insiste sur un suivi progressif : « nous allons l’aider et le soutenir pour qu’il puisse retrouver sa meilleure forme ». Le Barça espère que le jeune prodige pourra rapidement retrouver son rôle clé au milieu de terrain et contribuer à la fin de saison.