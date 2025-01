OL : les propos déroutants de John Textor sur Rayan Cherki

La fuite des messages est décidément à la mode du côté de l’Olympique Lyonnais. Rappelez-vous les quelques échanges savoureux entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi sortis dans la presse à quelques heures de la rencontre entre le PSG et l’OL en Ligue 1. Ils avaient mis en lumière les tensions entre les deux présidents, principalement sur la stratégie à mener concernant les droits TV. Depuis, les deux hommes s’évitent, et ce n’est pas l’entretien accordé par John Textor à RMC qui va arranger les choses.

«Cherki ça fait deux, trois ans qu’il voulait partir, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il voulait vraiment aller au PSG (la saison passée). J’aime Rayan, je lui ai dit qu’il ne pouvait pas s’entraîner avec nous s’il n’avait pas un autre contrat. Il est revenu et je lui ai dit 'regardes comment tu joues avec quand tu as un contrat’ mais personne ne l’a poussé dehors avec la DNCG. Finalement, il est resté», a-t-il confié, ce lundi soir, sur RMC Sport au sujet du cas Rayan Cherki.

Mais le discours officiel de John Textor se heurte à ses propres écrits. En effet, comme on a pu le constater, certains échanges particulièrement radicaux ont eu lieu concernant Rayan Cherki l’été dernier. Rappelons que le joueur formé à Lyon a été proche d’un transfert au PSG, avant de privilégier le Borussia Dortmund, qui n’est jamais finalement jamais passé à l’action. Et John Textor a clairement cherché à relancer les clubs intéressés, européens, dans des termes peu amènes à l’égard de son propre joueur.

« Nous sommes le 4 juillet, et j’écoute encore ce petit trou du c.. que vous voulez signer. Etes-vous toujours intéressé ? Dortmund nous a parlé pour la première fois, et je serai ravi d’aller leur dire de se faire voir. J’ai juste besoin de savoir si vous voulez encore le joueur », peut-on lire dans un message whatsapp. La réponse plaira à John Textor, qui répondra : « je pense que c’est un bon petit. Mais que son entourage est composé de trous du c.. Je lui enverrai un message pour dire que Dortmund peut aller se faire voir, merci ! ». La suite du feuilleton, vous la connaissez. Rayan Cherki restera à l’Olympique Lyonnais et après une période de vache maigre, s’imposera à nouveau au sein du onze aligné par Pierre Sage. Pas sûr toutefois que la lecture des propos tenus par le propriétaire du club l’enchante, et ce alors qu’un dénommé Thiago Almada évoluant au même poste vient de débarquer au club.