OM : Pablo Longoria dévoile les qualités de Luis Henrique

C'est fait. Après plusieurs jours de négociations, l'Olympique de Marseille vient d'officialiser l'arrivée de son nouvel attaquant Luis Henrique. Le Brésilien de 18 ans débarque en provenance de Botafogo et la durée de son contrat sur la Canebière n'a pas été dévoilée par la formation phocéenne. Mais dans le communiqué du club, le directeur sportif Pablo Longoria a justifié la signature du jeune joueur : *«Luis Henrique est un joueur de grand talent et d’avenir. Il a des capacités physiques importantes, une bonne qualité de dribbles, une grande percussion. Ce sont des qualités importantes dans le football aujourd’hui et des caractéristiques appréciées dans notre effectif.

Il a beaucoup de talents, il est titulaire dans une équipe de première division brésilienne avec beaucoup de pression. Il va nous amener des choses intéressantes avec ses caractéristiques. C’est un joueur prometteur. Il peut occuper toutes les positions offensives. Je ne suis pas fermé sur les postes, surtout à son âge. Pour les jeunes joueurs, il est important de comprendre que l’on peut changer de position, surtout en attaque. Il peut jouer partout devant. Il a joué ailier avec les U20 de Botafogo puis attaquant avec l’équipe première de Botafogo. Dans les deux dernières années, il a joué à tous les postes offensifs. On est impatient de le voir car avec ses caractéristiques, c’est un joueur passionné qui peut transmettre des émotions»*, a poursuivi le dirigeant de l'OM.