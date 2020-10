Premier League : Leicester coule face à West Ham

Deux rencontres de Premier League avaient lieu ce dimanche en début d'après-midi pour le compte de la 4e journée. Il y avait notamment Leicester qui recevait West Ham mais qui s'est écroulé à domicile. Pourtant brillants vainqueurs de Manchester City le week-end passé, les Foxes ont lourdement chuté 3-0 face aux Hammers. Antonio (14e), Fornals (34e) et Bowen (83e) sont les bourreaux de l'actuel 2e du championnat.

Dans le même temps, Southampton a battu West Bromwich 2-0 grâce à des buts de Djenepo (41e) et Romeu (69e). Les Saints remontent à la 10e place du championnat, quand les promus, qui sortaient d'un nul surprenant à Chelsea, sont toujours 17es et premier non relégable.