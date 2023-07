Kasper Dolberg quitte Nice et rejoint Anderlecht

Dans les tuyaux depuis de nombreux jours, le transfert de Kasper Dolberg de Nice à Anderlecht a été officialisé ce vendredi par le club azuréen. Recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’attaquant danois a réalisé de bons débuts avant de s’éteindre au fil des saisons. Son idylle ratée avec les pensionnaires de l’Allianz Riviera s’est achevée par deux prêts plus que compliqués avec le Séville FC et Hoffenheim.

Dans son communiqué publié ce vendredi, l’OGC Nice a souhaité le meilleur pour l’ancien Aiglon : «Niçois depuis 2019 et son arrivée dans les derniers jours du mercato estival, Kasper Dolberg s’engage à Anderlecht, 11ème de la dernière Jupiler League. En Belgique, l’attaquant danois va retrouver un compatriote à la tête de sa nouvelle équipe, en la personne de Brian Riemer, entraîneur des Mauves depuis décembre 2022. L’OGC Nice lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.» Reste à savoir si le buteur de 25 ans saura se relancer en Belgique où il s’est engagé pour quatre ans et un peu plus de 5 millions d’euros.

