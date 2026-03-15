FC Barcelone : Hansi Flick pourrait claquer la porte

C’est un jour extrêmement important à Barcelone. Alors que les troupes d’Hansi Flick défieront Séville au Camp Nou cet après-midi, les socios sont invités à élire leur nouveau président. Tout va se jouer entre Joan Laporta, président actuel, et Victor Font, l’outsider, avec un Laporta qui est donné favori par les sondages. Les médias catalans n’excluent cependant pas une possible surprise.

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Quoi qu’il en soit, un changement de présidence pourrait avoir des conséquences majeures. Au niveau du mercato notamment, puisque Victor Font, dans le cas où il soit élu, voudra forcément marquer le coup avec l’arrivée d’un joueur galactique. Le nom d’Erling Haaland est ainsi souvent revenu dans sa campagne, même si l’entourage du Norvégien a démenti toute discussion concernant son avenir.

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L’avenir de Flick dépendra des élections

Et surtout, l’arrivée au pouvoir de Font pourrait provoquer une véritable révolution en interne, avec deux potentielles victimes majeures : Deco, le directeur sportif, dont le sort serait scellé, ainsi qu’Hansi Flick, l’entraîneur. Comme l’indique AS, dans le cas où Font soit élu, l’entraîneur allemand partira. D’abord, parce qu’il pourrait installer ses hommes de confiance à la tête du club, même si ce serait une décision assez peu populaire auprès des fans vu que Flick est assez apprécié.

Mais surtout par loyauté de l’Allemand vis-à-vis de Joan Laporta et de Deco. Selon le média espagnol, il partira de lui-même en cas de victoire de Victor Font lors de ces élections présidentielles. Pas en cours de saison, évidemment, mais une fois cet exercice 2025/2026 terminé. Font ferait donc face à un énorme chantier dès le début de son mandat. Rendez-vous ce soir…