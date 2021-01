Serie A : la Juventus enchaîne face à Sassuolo

Match pas simple pour la Juventus qui doit confirmer après son joli succès face à l'AC Milan mercredi dernier (victoire 3 buts à 1). Pour prendre les trois points ce soir, le technicien italien décide de reconduire le duo Ronaldo-Dybala qui avait bien fonctionné face au Milan, aux côtés de Federico Chiesa, double buteur face aux rossoneri. De Ligt, blessé n’est pas dans le groupe et est remplacé par Demiral. Côté Sassuolo, les deux marseillais Maxime Lopez et Jérémie Boga sont sur le banc. Berardi, le meilleur buteur de l’histoire de Sassuolo est lui aussi forfait, il est remplacé par Grégoire Defrel.

La première période du match est surtout marquée par les sorties sur blessures de McKennie (19e) et de Dybala (43e). Sassuolo ne montre grand chose de son jeu si léché habituellement. Juste avant le mi-temps, le milieu de terrain neroverdi Pedro Obiang est même exclu après une grosse faute sur Chiesa, un tacle assassin par derrière. Quelques instants après, la Juve se procure deux grosses occasions, par l’intermédiaire de Ronaldo et d’Aaron Ramsey. Pas de but à la pause donc, pas de spectacle non plus, mais une rencontre qui monte en puissance et qui promet.

Une équipe de Sassuolo joueuse mais fébrile défensivement

Au retour des vestiaires, De Zerbi décide de faire rentrer Toljan et Maxime Lopez, pour rééquilibrer l’équipe après l’expulsion d’Obiang. Andrea Pirlo fait entrer Adrien Rabiot à la place de Bentancur. Et quelques minutes après, les Bianconeri trouvent la faille grâce à la superbe frappe de Danilo en dehors de la surface (50e). Quel coup de canon du latéral brésilien ! Et un français va lui répondre seulement 8 minutes après, Grégoire Defrel d’un superbe enchainement, contrôle orienté - frappe croisée. 1-1 dans ce match. À la 73ème minute, Cristiano Ronaldo loupe un face à face avec Consigli, après avoir reçu un caviar de Kulusevski dans la surface et manque d’inscrire son 19ème but de la saison.

Depuis le but de Defrel, c’est Sassuolo qui met le pied sur le ballon et qui fait tourner dans la moitié de terrain juventini, mais c’est la Juve qui va prendre l’avantage grâce à un but d’Aaron Ramsey sur un somptueux centre à ras de terre de Frabotta (81e). Le quintuple Ballon d’Or portugais va même y aller de son but en fin de match (92e) et plier la rencontre. Victoire 3 buts à 1 des Turinois qui enchaînent une troisième victoire de suite après les succès face à l’Udinese et au Milan. La Juventus remonte à la 4ème place avec un match en retard. Les joueurs de de Zerbi n’auront pas pu espérer longtemps à 10 contre 11. Sassuolo reste 7ème.