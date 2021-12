OL : Jean-Michel Aulas répond aux critiques

La suite après cette publicité

Jean-Michel Aulas est dans les cordes en ce moment. Après ses interventions médiatiques pas vraiment réussies suite aux incidents de OL-OM, et le rapport de l'arbitre qui a pointé son comportement, le président lyonnais a pris quelques coups. Il n'est pas prêt de relâcher sa garde puisque les résultats de son club ne suivent plus depuis un mois et demi et l'OL occupe une bien triste 13e place en Ligue 1. Dans un entretien accordé à L'Equipe dans lequel il revient sur le départ décevant de Juninho, il a également fixé le cap à Peter Bosz afin qu'il puisse redresser cette situation.

Mais durant cette interview, certaines phrases sont mal passées auprès des supporters, notamment sur les méthodes du club en matière de recrutement et notamment le faible nombre de recruteurs, malgré la venue d'Alain Caveglia pour la Ligue 2 et le National. «Je fais partie des gens qui considèrent que ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de scouts. (...) À Lyon, on a fait des investissements considérables avec des équipes informatiques pour avoir toutes les bases de données vidéo. Tous les gens qui s'occupent du recrutement ont ces outils. Quatre personnes pour superviser ça, c'est largement suffisant », affirmait Aulas.

Aulas défend les méthodes de recrutement de l'OL

Face aux nombreuses critiques dont il a fait l'objet, le patron du club rhodanien a dû se justifier sur les ondes de RMC ce mercredi. «On ne va pas envoyer 20 scouts dans les 20 plus grands clubs d’Europe voir tous les matchs, parce que ça ne sert à rien. Ce qu’il faut c’est avoir un ensemble de données sur les joueurs, définir les critères et les caractéristiques qu’on veut pour lui et, ensuite, rechercher tous les joueurs, en Europe et dans le monde, qui correspondent à ces caractéristiques» s'est-il défendu, rappelant également l'importance du scouting pour le centre de formation toujours très performant de l'OL.

«Ce qui n’a pas été dit dans ces débats, c’est qu’on a la troisième meilleure académie d’Europe, avec 16 scouts. On a 20 millions d’euros pour notre académie, on est les premiers en France à ce niveau-là.» Enfin, après un mercato d'été qui tarde à faire son effet sur les résultats actuels des Gones avec seulement 6 M€ investis sur Xherdan Shaqiri, Jean-Michel Aulas a démontré que son club avait été le premier dépensier en France ces dernières années, après l'intouchable PSG.

«Je suis vraiment obligé de vous répondre car vous dites des contre-vérités évidentes. Sur les deux dernières années, on a été le plus gros investisseur en France après le PSG, avec 164 millions d’euros. C’est un fait. On a pris un certain nombre de joueurs, prêtés ou libres, avec des primes. Pourquoi autant d'investissements ? Car on a voulu donner à Juninho les moyens pour avoir l'équipe qu’il souhaitait», conclut-il. On ne peut pas lui donner tort mais une grande partie de la somme citée a été dépensée durant l'été 2019 où la plupart des recrues n'ont pas confirmé...