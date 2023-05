Chelsea : ça se complique vraiment pour João Félix …

La suite après cette publicité

Offensif lors du dernier mercato estival, Chelsea n’a pas manqué de mettre la main au portefeuille pour se renforcer. Cela ne se voit pas au classement puisque la situation a empiré et que les Blues pointent à la douzième place de Premier League. Parmi les recrues stars de l’hiver dernier, João Félix (23 ans) a été mis en avant rapidement. Prêté sans option d’achat par l’Atlético de Madrid, le Portugais a réalisé des premières prestations intéressantes avec une intégration rapide dans le onze de Graham Potter est un apport certain dans la construction du jeu des Blues.

Très vite, le natif de Viseu était même favorable au fait de rester plus longtemps dans le sud de l’Angleterre. Pour cela, il faudra que les différentes parties se mettent d’accord pour un transfert cet été. Quelque chose qui ne sera pas évident, car l’Atlético de Madrid serait favorable à une vente tandis que Chelsea prioriserait un nouveau prêt. Néanmoins, toute décision des Blues quant à l’avenir de João Félix dépendra surtout de la volonté du nouveau coach - qui devrait être Mauricio Pochettino - à collaborer avec ce dernier.

Frank Lampard attend plus de João Félix

En attendant que ce dossier évolue et alors que d’autres clubs pourraient se manifester à l’instar de Newcastle, João Félix reste englué dans le bourbier Chelsea et son bilan reste mitigé avec 2 buts en 16 rencontres disputées. Pire, il ne semble pas être dans les plans de son coach Frank Lampard qui ne l’a titularisé que 2 fois en 6 matches depuis son arrivée et l’a même laissé sur le banc contre Arsenal (3-1) ce mardi. D’ailleurs ce dernier n’a pas manqué de le pointer du doigt avant ce match au micro de Sky Sports.

«Il a un grand talent, et c’est très visible à l’entraînement, mais j’ai besoin de trouver une structure et une idée claire dans la façon dont nous travaillons sans ballon, et c’est un défi avec João. Il ne sait pas où il veut jouer. Il y a sûrement des choses que João doit montrer, ici ou ailleurs. […] Cet énorme talent est quelque chose que vous avez ou que vous n’avez pas, mais vous devez aussi avoir une éthique de travail. Je ne dis pas qu’il ne l’a pas, parce qu’il a travaillé avec Simeone, mais en venant ici, il doit comprendre, à court terme, ce que je veux. En montrant cette partie, alors tu pourras montrer ton talent» a lâché le technicien anglais. João Félix est désormais prévenu.