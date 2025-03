Équipe de France, AC Milan : l’inquiétante dégringolade de Theo Hernandez

Pour Theo Hernandez, ce rassemblement en équipe de France arrive à point nommé. Depuis quelques mois, le latéral gauche vit une situation très compliquée à l’AC Milan, où il est plus que jamais sous le feu des critiques. Son niveau de jeu bien en dessous de ce qu’il a pu montrer ces dernières années, ses prestations loin d’être à la hauteur et son attitude sont notamment pointés du doigt. On peut citer notamment son expulsion assez bête lors du 1/16e de finale de la Ligue des champions face à Feyenoord le 18 février dernier (1-1, défaite 2-1 aux scores cumulés). Il avait écopé d’un premier carton jaune à la 44e avant d’écoper d’un rouge à la 51e minute de jeu pour avoir simulé.

Il est dans le dur cette saison

Critiqué par la presse, il avait aussi été rhabillé pour l’hiver par de grands noms du football, dont Zvonimir Boban. « Mais comment faire ? Marciniak est un trop bon arbitre, il comprend tout. Theo simule depuis des années, il va apprendre à ne plus le faire. Qu’est-ce que c’est que ça ? À quoi bon ? Il faut aller au but. Avec la VAR, on voit tout. Deux avertissements absurdes, il a été irresponsable et a dévié : c’est quelque chose qu’on ne fait pas.» Soutenu publiquement par Milan et Zlatan Ibrahimovic, l’ancien joueur du Real Madrid n’a pas arrangé son cas en coulisses. D’autant qu’il a été dit dans la presse italienne que son expulsion a été vécue comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase par ses dirigeants.

En plus d’une amende, ils ont laissé le soin à Sérgio Conceição de décider si le latéral de 27 ans rejouerait ou non durant la fin de la saison. De plus, les Milanais ont aussi scellé l’avenir du joueur en fin de contrat en 2026, aux demandes salariales trop importantes pour eux (un salaire minimum de 7 M€ par an, ndlr). En effet, la Gazzetta dello Sport affirme qu’il ne sera pas prolongé et qu’il partira cet été. Ils étaient même déjà prêts à le laisser rejoindre Côme, qui avait formulé une offre de 40 M€ en janvier dernier. Mais le joueur tricolore avait refusé. Ce mercredi, la GdS en remet une couche et assure de nouveau qu’il n’étendra pas son bail et que son club attend des offres en fin de saison. D’autant qu’il faut rappeler que le Real Madrid possède une option pour le racheter.

Milan est prêt à tout pour s’en débarrasser

Si jamais les Lombards n’arrivent pas à le vendre, il y a aussi le risque de laisser filer libre, assure le média italien. Ce qui serait très étonnant mais ce n’est pas une option exclue par l’AC Milan, qui cherche déjà un nouveau latéral gauche. Mais Theo Hernandez aura son mot à dire. Et pour le moment, il dit à son club qu’il souhaite rester. Sauf que ce n’est pas la tendance dans l’esprit des têtes pensantes italiennes. Au-delà de ses exigences financières et de ses prestations (3 buts et 4 assists en 37 apparitions toutes compétitions confondues, ndlr), l’AC Milan a de plus en plus de mal avec son comportement. En début de saison, Paulo Fonseca n’était pas fan du joueur, qui avait un manque d’investissement aux entraînements selon lui.

Sérgio Conceição, lui, a du mal avec le Français. Mais la réciproque est valable puisque Theo Hernandez n’est pas fan des méthodes de l’ancien coach de Porto selon La Repubblica. Le week-end dernier, il a de nouveau fait des siennes. Dans un article intitulé "Theo, la dernière offense", la Gazzetta dello Sport révèle que l’arrière-gauche a demandé son changement face à Côme en raison d’une douleur au mollet. Rien de surprenant jusqu’à présent. Sauf que la publication au papier rose ajoute qu’en Italie on est très surpris qu’il reste à disposition de l’équipe nationale. «Il y a deux jours, il est arrivé avec désinvolture et sourire à Clairefontaine. Il ne pouvait pas passer inaperçu: blond, lunettes de soleil, combinaison de sport exagérément large.»

Lucas Digne lui fait de l’ombre en sélection

La GdS poursuit : «sur le terrain, on ne le voyait pas. Il ne s’est pas entraîné avec le groupe, mais a quand même choisi de rester en France. Thuram pour des problèmes à la cheville est de retour à la disposition des médecins de l’Inter.» Une attitude qui pose donc un gros problème en Italie. En France, le frère de Lucas Hernandez doit aussi gérer une situation particulière. Titulaire à son poste depuis le Mondial 2022 au Qatar, il doit gérer la sérieuse concurrence incarnée par Lucas Digne, qui a montré de belles choses lors de ses dernières sorties en équipe de France mais aussi avec son club d’Aston Villa. Les deux joueurs tricolores sont dans des dynamiques contraires. Didier Deschamps va devoir trancher entre eux demain soir à Split.

Jeudi dernier, le sélectionneur des Bleus avait d’ailleurs volé au secours du Milanais aux 36 sélections (2 buts), qui a alterné le bon et le moins bon sous le maillot frappé du coq. «D’autres joueurs ne sont pas forcément dans la meilleure des périodes. Cela dépend aussi de son équipe. Je sais ce dont Theo est capable. Oui, ses performances ne sont pas similaires à ce qu’il est capable de faire sur la durée. Des joueurs étaient performants en équipe de France malgré du moins bien en club. L’important, c’est aussi d’être en soutien des joueurs, il y a une relation de confiance et une concurrence aussi. Sur l’automne dernier, il a joué et moins joué que d’habitude parce que je voulais voir Lucas Digne aussi. Mais tout ça, c’est la carrière d’un joueur, il peut y avoir des périodes de moins bien.» Theo Hernandez en fait l’expérience, lui qui espère profiter de cette parenthèse bleue pour retrouver des couleurs.