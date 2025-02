Montpellier - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, la 22e journée de Ligue 1 se poursuit avec notamment un duel entre Montpellier et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Héraultais s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Benjamin Lecomte qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Enzo Tchato, Bamo Meïté, Yaël Mouanga et Théo Sainte-Luce. Joris Chotard, Jordan Ferri et Rabby Nzingoula se retrouvent dans l’entrejeu avec Téji Savanier un cran plus haut. En pointe, Andy Delort est épaulé par Tanguy Coulibaly.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Nemanja Matic et Tanner Tessmann avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, George Mikautadze est accompagné dans les couloirs par Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

Les compositions

Montpellier HSC : Lecomte - Tchato, Meïté, Mouanga, Sainte-Luce - Chotard, Ferri, Nzingoula - Savanier - Delort, Coulibaly

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze