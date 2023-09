Le sélectionneur de la Norvège voit Messi gagner le Ballon d’Or

On s’y approche petit à petit. Alors que l’on connaît les 30 nominés pour être élu Ballon d’Or, plusieurs favoris semblent se dégager. Pourtant, tout le monde s’attend unanimement à un mano-à-mano entre Lionel Messi et Erling Haaland. Alors que la Pulga a remporté la Coupe du monde, seul trophée qu’il n’avait pas dans son armoire, le cyborg a été l’auteur d’une première saison époustouflante à Manchester City durant laquelle il a raflé le record de nombre de buts en une saison de Premier League. Sur le plan collectif, l’ancien du Borussia Dortmund a également remporté un triplé historique dans l’histoire des Skyblues.

Et alors que les deux semblent être des lauréats légitimes, le sélectionneur de la Norvège a déjà un favori en tête. Interrogé à ce sujet, Ståle Solbakken pense que Lionel Messi va remporter le huitième Ballon d’Or de son histoire : «Ce sera très probablement entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling (Haaland, ndlr). Ensuite, il y a aussi les étrangers juste en dessous d’eux. Si vous me demandez qui, selon moi, va gagner, je dirai que Messi le gagnera grâce à son triomphe en Coupe du Monde. Cela a toujours un impact. Mbappé était là aussi.» Des propos qui pourraient faire grincer des dents en interne…