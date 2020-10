OL : Thiago Mendes évoque son retour au premier plan

La suite après cette publicité

À son arrivée dans le Rhône à l'été 2019, Thiago Mendes est attendu au tournant. Un virage serré, puisque le Brésilien représente avec quelques autres le nouveau cycle lyonnais après les départs de Tanguy Ndombélé, Ferland Mendy ou encore Nabil Fekir. Lyon vient alors de terminer l'exercice sur le podium de la Ligue 1 et la doublette Juninho - Sylvinho débarque aux commandes. Cette dernière n'hésite pas longtemps et débourse pas moins de 22 M€ sur l'Auriverde qui sort d'une saison retentissante avec le LOSC, dauphin du PSG. Deux ans après son transfert du FC São Paulo, Mendes incarne - comme plusieurs lillois - un investissement sûr, du moins en apparence.

Quand Nicolas Pépé piétine sévèrement Outre-Manche, le milieu coule avec l'Olympique Lyonnais en participant notamment à une série de huit rencontres consécutives sans victoire en championnat après les deux succès en trompe-l'œil inauguraux. En prime, il est exclu à Amiens et voit son équipe se faire reprendre en toute fin de partie (2-2, 90e+2). La saison sera finalement tronquée par la pandémie mondiale et l'OL finira à une triste septième place, bien éloignée des espoirs de l'été. Alors qu'il retrouve Lille ce dimanche avec Lyon, l'intéressé est revenu sur ce rendez-vous manqué en conférence de presse : « peut-être que c'était une année d’adaptation, j’espérais mieux. En tout cas ça na pas été à la hauteur de mes expectatives. J’attendais mieux mais ça n’a pas été possible. Je devais montrer plus au supporters.»

Mendes a pensé à partir de l'OL

Il est alors tiraillé. Continuer de se battre ou quitter le navire avant qu'il sombre définitivement ? «Quand tout n'allait pas très bien, j’y ai pensé. J’ai beaucoup discuté avec mon épouse. On a réfléchit. Mais je me suis dit que le président et Juninho me donnaient toute leur confiance et que je devais rester là pour le public lyonnais», avoue-t-il. Le choix est fait, il restera. La suite s'emballe. L'arrivée de Bruno Guimarães, combinée à un Final 8 héroïque avec les éliminations coup sur coup de la Juventus Turin et de Manchester City vont participer à le réhabiliter.

Malgré un effectif fourni au milieu, Rudi Garcia va le (re)lancer à Lorient avant le titulariser lors des trois dernières journées. Résultat, Lyon décroche un nul dans l'Olympico face à Marseille (1-1), puis deux succès à Strasbourg (3-2) et face à Monaco (4-1). Soit plus de points en trois matches (7) que lors des cinq premières journées (6). L'entraîneur s'est en d'ailleurs lui aussi expliqué en conférence de presse : «Thiago a mérité de rentrer dans cette équipe. Il a le jeu long le plus performant de l'effectif, il peut lancer les joueurs en profondeur, il est bon de la tête, c'est le plus défensif de nos milieux, il nous offre de la stabilité... Il en faut dans une équipe. Cela a aussi permis à Paqueta de jouer à ses côtés.» Un état de forme qui sera sérieusement testé lors des deux prochains rendez-vous, avec un déplacement à Lille et le derby.