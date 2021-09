La suite après cette publicité

Après de longs mois d’absence, le classement des tops buteurs européens reprend ses droits pour l’édition 2021/2022. La saison dernière, c’était Robert Lewandowski qui l’avait emporté avec pas moins de 41 réalisations. Pour ce premier bilan de l’exercice, nous nous sommes intéressés aux buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et celui qui pointe à la première place, c’est Michael Frey. Désormais à Antwerp, l’ancien joueur de Lille compte 9 buts en 7 matches sur ce début de saison.

L’attaquant suisse a d’ailleurs inscrit une réalisation hier lors de la victoire contre Seraing (2-1). Derrière lui, on retrouve un joueur qui évolue dans son pays, soit l’attaquant du FC Bâle Arthur Cabral. Brillant, l’attaquant brésilien marche sur l’eau lors de ses premières sorties et affiche le bilan impressionnant de 8 buts en 6 matches. Il n'a toutefois pas marqué ce week-end, car il y avait de la Coupe de Suisse. Enfin, le podium est complété par Gamid Agalarov. Appelé aujourd'hui en sélection russe pour la toute première fois, le joueur d'Ufa compte 8 buts en 8 matches dont un doublé, samedi dernier lors de la victoire contre le FK Khimki (3-2).

Karim Benzema en embuscade

Derrière, la concurrence prend un accent germanique puisque c'est Robert Lewandowski qui prend la quatrième place. Le buteur polonais du Bayern Munich a participé au festival des siens contre Bochum (7-0) avec un but qui porte son total à 7 réalisations en 5 rencontres. Des statistiques similaires à son principal rival en Bundesliga, Erling Braut Haaland. Auteur d'un doublé contre l'Union Berlin (4-2) avec une tête et un lob sublime, le Norvégien pointe à la cinquième position. En sixième place, c'est Karim Adeyemi que l'on retrouve. En feu actuellement, le joueur du Red Bull Salzbourg a encore marqué contre le Rapid Vienne (2-0) et affiche désormais 7 buts en 8 matches.

Un Français se hisse dans ce classement au septième rang. Décisif contre le Valence CF avec le but de la victoire (2-1), Karim Benzema avance à vive allure avec pas moins de 6 buts en 5 matches. C'est un peu mieux que Jelle Vossen et ses 6 buts en 5 matches. L'attaquant belge était absent vendredi pour suspension lors de la défaite de Zulte Waregem (2-1) contre l'Union St Gilloise. Opposé à Ural ce lundi avec le Lokomotiv, Fedor Smolov n'a pas marqué, mais son total reste intéressant avec 6 buts en 8 matches. Il est dixième juste derrière Viktor Tsygankov du Dynamo Kiev.

Le classement des tops buteurs européens