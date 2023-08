Liverpool envisage de se rabattre sur un flop de Manchester City

La suite après cette publicité

Malgré l’arrivée de Wataru Endo, les Reds sont toujours en quête d’un numéro 6 pour trouver de la profondeur à son entrejeu, et ce, à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Dernièrement, le club de la Mersey a vu son offre de 30 M€ pour le très talentueux André être refusée par Fluminense. Après les échecs Moises Caicedo et Roméo Lavia, le sort semble s’acharner sur Liverpool. Pour autant, la formation dirigée par Jürgen Klopp ne s’avoue pas vaincue et s’apprête à se rabattre sur une dernière piste.

The Sun informe que Liverpool envisage de faire une offre pour Kalvin Phillips. Le milieu de terrain anglais révélé sous les couleurs de Leeds a longtemps lutté contre les blessures et sort d’une première saison délicate avec Manchester City, en témoigne son temps de jeu insuffisant (20 matchs dont 3 titularisations toutes compétitions confondues). Un départ à Liverpool lui offrirait l’opportunité de se relancer d’autant que son profil est particulièrement apprécié par Jürgen Klopp. Pour rappel, le coach des Reds avait déjà tenté de l’enrôler l’été dernier, finalement recruté à l’époque par les Skyblues pour un peu plus de 57 M€ bonus compris.