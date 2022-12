Le Real Madrid prend une décision forte pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Que ce doit être dur de résister à la tentation… Rappelez-vous le mois de mai dernier, lorsque Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain malgré la cour assidue du Real Madrid. Toute la presse espagnole est alors tombée sur l'attaquant français. L'amour déçu suscite parfois des réactions violentes, à commencer par les éditorialistes des journaux pro-Madrid comme As et Marca.

Pour eux, c'était certain, Kylian Mbappé ne jouerait jamais pour le Real Madrid, trop vexés de s'être fait repousser deux fois par l'international français. Mais voilà, les performances enthousiasmantes du buteur, avec le PSG et surtout avec l'équipe de France depuis le début du Mondial, bousculent les certitudes de certains supporters madrilènes. Et si le Real faisait une erreur en se drapant dans sa dignité ? Et s'il fallait continuer à tout faire pour recruter Mbappé ?

Non, c'est non

Sur les réseaux sociaux, cela frémit de plus en plus. Mais pour l'inflexible Tomas Roncero, suiveur en chef du Real Madrid pour le journal As et auteur de papiers à charge sur Mbappé après la prolongation au PSG, il est hors de question que le Real Madrid change d'avis. Ce sont les informations qu'il a récoltées auprès de la direction merengue. « La direction du club blanc exclut de tenter à nouveau de signer le Français. Son comportement n'est pas excusable », écrit-il ainsi, mettant fin au débat intense que nous vous relayions hier.

Il n'y aura pas de troisième offensive de la part du Real Madrid, après 2021 (offre de 200 M€ le 31 août) et en 2022 (en tant que joueur libre), même s'il prouve une nouvelle fois, au Qatar, qu'il est un grand joueur avec déjà 5 buts dans la compétition. « Il est absurde d'insister », selon la direction madrilène citée par As. Les deux grands objectifs de la Casa Blanca pour les prochains marchés des transferts sont donc Jude Bellingham en 2023 et Erling Haaland en 2024.