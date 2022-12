Coupe du Monde 2022, Équipe de France : Kylian Mbappé relance encore le débat à Madrid

La suite après cette publicité

En plus d'un ticket validé pour les quarts de finale de ce Mondial 2022, la France et Kylian Mbappé ont envoyé un sacré message hier. Les bonnes sensations laissées lors de la phase de poules - si on met de côté cette défaite face à la Tunisie - ont été confirmées, avec un Bondynois brillant. Partout dans le monde, les Bleus sont désignés comme les grands favoris et l'équipe la plus puissante de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. La prestation du joueur du PSG a d'ailleurs été très remarquée de l'autre côté des Pyrénées...

« Mbappé vient d'une autre galaxie », titrait ainsi AS, alors que Marca allait même jusqu'à écrire que « si le Mondial cherche son roi, Mbappé est là ». Forcément, il est encore question de cette relation tumultueuse entre le Real Madrid et le joueur formé à Monaco. Ses prestations pendant ce tournoi relancent, une fois encore, les débats concernant un éventuel transfert. Les Merengues doivent-ils encore passer à l'attaque pour lui après les évènements de cet été ?

Certains rêvent de Mbappé... d'autres clairement pas !

« Florentino Pérez, le plus intelligent de la classe, a été un des seuls Madridistas à ne pas avoir fermé la porte de façon définitive au Français. Florentino Pérez sait que recruter Mbappé peut redevenir une option à tout moment et s'il peut, le Real Madrid ne devrait pas renoncer à le faire signer », peut-on lire dans Eurosport Espagne. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du Real Madrid ont, en quelque sorte, fait leurs excuses aux Français et ont manifesté leur désir de le voir rejoindre leur club. Alvaro Benito, ancien joueur du Real Madrid et consultant très populaire en Espagne, a donné son opinion sur la Cadena SER : « je ne suis pas rancunier (rires). Il faut être pragmatique (rires) ».

🐢 "¿MESSI o MBAPPÉ? A este nivel... 𝐍𝐎 𝐇𝐀𝐘 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑: 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́".



👉 @javibalboa85 alucina con el francés en #ChiringuitoMundial. pic.twitter.com/wHTBy7oO2I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2022

Mais tous ne sont pas de cet avis... Tomas Roncero, célèbre éditorialiste madrilène et journaliste pour AS et El Chiringuito, a été très clair : « Mbappé, 6 jours après avoir dit non au Real Madrid pour la deuxième fois en quatre ans, a vu, à côté de chez lui à Saint-Denis, comment le Real Madrid gagnait sa 14eme Ligue des Champions. En tant que Madridista, je ne vais pas le pardonner, grâce au Real Madrid il a négocié un énorme contrat, qu'il reste dans sa prison dorée ». Autant dire que le cas Mbappé est plus clivant que jamais du côté de Concha Espina !