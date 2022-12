Coupe du Monde 2022 : la France et Kylian Mbappé choquent tout le monde !

La suite après cette publicité

Depuis le début de la compétition déjà, la France avait clairement conforté son statut de favori auprès des parieurs et des bookmakers. Si on met de côté cette défaite plutôt anecdotique face à la Tunisie, pendant laquelle Didier Deschamps avait bien fait tourner son groupe, les Bleus ont été l'équipe la plus intéressante et la plus létale sur le plan offensif, et le talent individuel de l'écurie tricolore a encore fait parler la poudre contre la Pologne dimanche après-midi. Alors que les champions du Monde en titre défieront l'Angleterre en quarts samedi, autre équipe qui réalise un tournoi très intéressant, la bande de Kylian Mbappé a encore choqué tout le monde.

Un peu partout dans le monde, les médias et les supporters ont été impressionnés par la prestation française et celle de la vedette du PSG. En Angleterre notamment, où Rio Ferdinand, légende de Manchester United, a eu des mots très forts sur la BBC : « hier, j'ai dit que Messi avait eu la meilleure performance du tournoi. Aujourd'hui, Mbappé a eu la meilleure, il a été dévastateur. Personne ne peut le stopper ». Jamie Carragher, qu'on ne présente pas, a aussi eu des propos élogieux sur les Bleus : « il n'y a qu'une équipe qui m'impressionne plus que l'Angleterre jusqu'à présent dans ce Mondial. Malheureusement, c'est la France ».

Le monde est choqué !

En Espagne, c'est surtout sur Mbappé que les yeux étaient rivés. « Mbappé vient d'une autre galaxie », titre ainsi AS. « J'ai l'impression que la France peut tout gagner. Tous les joueurs sont à leur place et ont leur rôle », peut-on lire dans un autre article du journal, où on compare aussi le rôle de Griezmann à celui de Messi. Marca va même jusqu'à écrire que « si le Mondial cherche son roi, Mbappé est là », dans un article particulièrement flatteur qui met en avant le nouveau « récital » du Bondynois et des hommes de Deschamps. Pour Olé, en Argentine, « avec un Mbappé à ce niveau, il n'y a aucune raison de ne pas espérer aller au bout ».

Au Brésil, on voit aussi la France aller au bout. « La France est au-dessus du Brésil, de l'Argentine et de l'Angleterre. Pas uniquement grâce à Mbappé, c'est une équipe. Et elle a plein de joueurs décisifs, tu ne peux pas leur laisser un centimètre », a expliqué l'ancien joueur et consultant argentin Andrés d'Alessandro à la télévision brésilienne. Du côté du Portugal, même son de cloche. « La France est en quarts de finale avec classe et démontre qu’elle est sur la bonne voie pour regagner le titre de champion du monde. Et Mbappé pour se battre pour le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Quel spectacle de rêve », lit-on dans A Bola. C'est tout ce qu'on souhaite !