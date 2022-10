Jocelyn Gourvennec entre Auxerre et Brest

La liste des entraîneurs de Ligue 1 virés s'est vite remplie ces derniers jours. En quelques heures, Peter Bosz à l'OL, Michel Der Zakarian à Brest, Jean-Marc Furlan à Auxerre et Oscar Garcia à Reims ont tous été démis de leur fonction. Des postes sont désormais à pourvoir pour les coachs libres. D'après nos informations, Jocelyn Gourvennec a le choix entre l'AJA et Brest. Les deux clubs occupent respectivement la 16e et la 20e place en championnat.

Un rendez-vous doit d'ailleurs se tenir dans les prochaines heures entre les Auxerrois et le technicien. Dans une situation délicate, le Stade Brestois doit lui aussi se trouver au plus vite un entraîneur pouvant leur sortir la tête de l'eau. Et cela tombe bien puisque l'ancien coach de Guingamp, sans poste depuis son départ du LOSC en juin dernier, est également intéressé. D'après le 10 Sport, Christophe Pélissier est son principal concurrent pour rebondir dans le Finistère.