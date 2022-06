Lille se sépare de Jocelyn Gourvennec

Le divorce était annoncé, il est officiel. Venu au chevet du LOSC après le départ de Christophe Galtier à Nice, Jocelyn Gourvennec ne restera pas plus d’une saison chez les champions de France 2021. Les Dogues viennent de confirmer le départ de leur entraîneur sur leur site officiel.

«Le LOSC et son entraîneur, Jocelyn Gourvennec, ont acté ce jour la résiliation du contrat qui les liait. Le LOSC et toutes les composantes du club tiennent à remercier très sincèrement Jocelyn Gourvennec pour sa collaboration, son engagement et son professionnalisme tout au long de cette saison 2021-2022, marquée notamment par la conquête du Trophée des Champions et un 1/8ème de finale d’UEFA Champions League historiques».