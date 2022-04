Manchester United-Norwich : les compos officielles

Hors des places européennes, Manchester United reste sur un nul et une défaite, et déçoit. La victoire est impérative pour les Red Devils, qui accueillent une équipe de Norwich toujours lanterne rouge mais invaincue depuis deux matches et en quête d'exploit à Old Trafford pour un maintien inespéré (un match à suivre en direct commenté sur FM à 16h).

Pour ce match, Ralf Rangnick s'appuie sur un 4-1-4-1, avec le duo Maguire-Lindelof en défense centrale, protégé par Paul Pogba. Le quatuor offensif composé de Lingard, Fernandes, Sancho et Elanga sera en soutien de Cristiano Ronaldo. En face, Dean Smith opte pour un 4-5-1, avec Raschica et Lees-Melou dans l'entrejeu et le Finlandais Teemu Pukki en pointe.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : De Gea - Dalot, Maguire, Lindelof, Telles - Pogba - Lingard, Fernandes, Sancho, Elanga - Ronaldo

Norwich : Krul - Byram, Gibson, Hanley, Giannoulis - Dowell, Normann, Rashica, Lees-Melou, McLean - Pukki