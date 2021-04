Bordeaux : le constat d'impuissance de Jean-Louis Gasset

La descente aux enfers se poursuit pour les Girondins de Bordeaux. Battus le week-end dernier par Strasbourg (3-2), les hommes de Jean-Louis Gasset se sont faits gifler cet après-midi par l'AS Saint-Etienne (4-1). Quinzième au classement, Bordeaux ne compte plus que six longueurs d'avance sur le premier relégable Nîmes. Interrogé en conférence de presse sur une énième prestation décevante de son équipe, Jean-Louis Gasset n'a pu cacher sa déception.

« La première période était dans l’ordre d’idées de faire une équipe généreuse. Il y a eu des faits de jeu qui nous ont désavantagé, je pense. Le 2-1, à la mi-temps, est dur. C’est un problème d’agressivité. J’essaie des choses. On joue à 3 ou à 4 en défense. Mais on a une sensation bizarre d’impuissance. Il y a eu une situation donnée en début de saison. Mais là on n’a jamais connu une période comme ça. Il faut essayer encore de trouver un ressort. Il n’y a pas d’abandon, on essaie et il faut que tout le monde reste mobilisé, » a ainsi lâché le technicien bordelais. A force de jouer avec le feu, les Girondins de Bordeaux pourraient se brûler...