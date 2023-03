Liverpool-MU : ouverture d’une enquête contre le supporter entré sur le terrain à Anfield

Liverpool a régalé ses supporters ce dimanche en écrasant Manchester United, sur un score phénoménal de 7-0. Une victoire parfaite pour les coéquipiers de Mohamed Salah, double buteur et auteur d’une performance XXL. Mais alors que Roberto Firmino venait d’inscrire le septième et dernier but de Liverpool, un supporter a voulu rejoindre ses idoles sur le terrain pour fêter cette humiliation contre un rival historique. Le supporter en question a glissé et heurté involontairement Andrew Robertson, avant d’être arrêté par la sécurité et se faire réprimander par Jürgen Klopp, furax.

Ce lundi matin, Liverpool vient d’annoncer avoir «ouvert une enquête immédiate pour identifier et exclure l’individu entré sur le terrain, lors du match de Premier League de dimanche, contre Manchester United, à Anfield, assurent les Reds. Il n’y a aucune excuse pour ce comportement inacceptable et dangereux. La sûreté et la sécurité des joueurs, collègues et supporters sont primordiales. Le club suivra désormais son processus formel de sanctions et a suspendu le compte du contrevenant présumé jusqu’à ce que le processus soit terminé. S’il est reconnu coupable de l’infraction d’entrer sur le terrain sans autorisation, le contrevenant pourrait faire face à un casier judiciaire et à une interdiction à vie d’Anfield et de tous les stades de Premier League».

