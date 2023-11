Liga : le FC Barcelone souffre mais s’impose sur le fil contre Alavés

C’était le moment ou jamais pour le FC Barcelone de se relancer. Après deux défaites sur ses trois dernières sorties entre le championnat (1-0 contre le Real Madrid) et la Ligue des champions (1-0 chez le Shakhtar Donestk), les Blaugranas devaient montrer un meilleur visage dans le jeu pour satisfaire des supporters mécontents. Pour cela, il fallait prendre les trois points de la victoire avec la manière à domicile face au promu Alavés, relancé après deux victoires de rang (Liga et Copa) pour la 13e journée.

La suite après cette publicité

Mais après seulement 20 secondes de jeu, sur un contre éclair des visiteurs, Samu surprenait Jules Koundé et Marc-André ter Stegen pour débloquer la marque sur le centre de Javi Lopez (1-0, 1e). De quoi sonner les ouailles de Xavi Hernandez, déjà en difficulté en début de match. Face à une forteresse basque compacte, le Barça s’entêtait à passer par l’axe pour faire la différence, sans la moindre réussite. Un premier acte dominé par les locaux, mais ces derniers manquaient clairement de danger dans le camp adverse.

À lire

FC Barcelone - Deportivo Alavés : les compositions officielles

Lewandowski renversant

Au retour des vestiaires, le champion d’Espagne en titre connaissait les mêmes soucis de créativité dans le jeu pour faire pencher la balance en sa faveur, et ce malgré les bons mouvements des deux Joao (Cancelo et Felix) ou de Pedri, titulaire pour la première fois depuis deux mois et demi. Il fallait attendre un centre de Koundé pour Lewandowski, qui, de la tête, lobait Siviera au second poteau pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 53e). Le Polonais mettait fin à une disette de six matches face au but.

La suite après cette publicité

L’ancien attaquant du Bayern, profitant d’une faute sur Ferran Torres dans la surface adverse, s’offrait même un doublé (2-1, 77e) dans le dernier quart d’heure. Avec 7 buts en championnat, il est deuxième buteur ex-aequo avec sept autres joueurs ! Malgré quelques occasions des hommes en vert en fin de rencontre, le Barça s’en sort très bien avec cette victoire sur le fil face au promu. Trois points importants néanmoins qui permettent de conforter la troisième place au classement de la Liga.