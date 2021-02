Bordeaux : Jean Michaël Seri explique son choix

La suite après cette publicité

Ce mardi, les Girondins de Bordeaux ont présenté leur recrue Jean Michaël Seri (29 ans). Présent à ses côtés, Alain Roche, le directeur sportif, a expliqué pourquoi le club au scapulaire avait misé sur lui. «On est ravi qu'il soit parmi nous. On y avait déjà pensé au mois d'août car on avait une équipe déséquilibrée avec peu de milieux. On s'était un peu informés de sa situation. J'avais eu son agent mais le contexte faisait que ce n'était pas possible. Le blessure d'Otavio a relancé le dossier. J'ai eu Jean Michael au téléphone, Jean-Louis aussi. On a été heureux que l'actionnaire nous donne une certaine somme pour cette arrivée. Le joueur a fait de gros efforts pour venir ici».

Questionné ensuite, l'ancien milieu de Nice a livré ses premières impressions : «c'est simple, j'ai eu un discours très positif du directeur sportif qui est Monsieur Alain Roche, qui m'a considéré et avec beaucoup de respect. Mon choix n'avait pas encore été fait jusqu'à l'appel que j'ai reçu. Ca m'a vraiment touché dans le sens où j'avais ressenti ça quand j'étais au Portugal lors de mon transfert à Nice, j'avais eu la même approche avec Julien Fournier. J'avais ce même feeling, donc c'est pour ça que j'ai dit oui». Le joueur, prêté pour six mois, peut-il rester plus longtemps à Bordeaux ?« Comme je l'ai dit, c'est une question d'approche et de considération. Après, un joueur ne peut pas garantir son futur. Il faut d'abord penser à être performant, le reste suivra, ça s'enchaîne automatiquement. Je n'y pense pas là, je pense à aider l'équipe. » Il n'y a plus qu'à..