Fiorentina : l’aventure de Maxime Lopez prend un tournant inattendu

Maxime Lopez a bien grandi. Pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille, le Minot y a fait ses classes avant de prendre son envol en 2020, après 150 rencontres jouées avec les pros (5 buts). Un départ sur lequel le natif de Marseille est récemment revenu lors d’une interview accordée au Média Carré. «Avant ma dernière saison avec l’OM, j’ai décidé de prolonger d’une année supplémentaire pour que le club puisse percevoir une indemnité. C’est mon club de cœur… Je ne me voyais pas partir et que le club ne touche pas d’argent. On ne va pas se mentir. Il y a tellement d’argent aujourd’hui, les joueurs savent que lorsqu’ils sont libres, l’argent qui doit aller au club ira dans leur poche. À ce moment-là, ça ne m’intéressait pas.»

La suite après cette publicité

Une attitude plutôt rare dans le football moderne, où les joueurs ont plutôt tendance à s’en aller libre pour récupérer une grosse prime à la signature. Maxime Lopez, lui, a écouté son coeur. Ce qu’il a également fait au moment de rejoindre Sassuolo. Là-bas, le milieu de terrain né en 97 a poursuivi sa progression et découvert la rigueur tactique et défensive italienne. Après deux ans et demi, l’ancien joueur de l’OM a été tout proche de rejoindre Brighton durant le mercato d’hiver 2023. Finalement, faute d’accord entre les deux clubs, il est resté à quai pour terminer sa saison avec le club vert et noir. Mais quand le mercato d’été est venu, les envies d’ailleurs du Français sont revenues.

À lire

AS Roma : Leandro Paredes, la nouvelle arme secrète de Daniele De Rossi

Un nouveau départ à Florence

Suivi par l’Inter Milan ou encore Naples selon la presse italienne, il a finalement pris une autre direction. Après 101 rencontres avec Sassuolo (4 buts, 2 assists), il a rejoint la Fiorentina sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. La Viola, qui voulait compenser le départ de Sofyan Amrabat à Manchester United (prêt), a notamment misé sur Arthur et lui. Malgré tout, son arrivée était inattendue pour Cédric Canale, journaliste spécialiste du football italien contacté par nos soins. «Maxime Lopez est arrivé dans les dernières heures du mercato d’été à la Fiorentina. Un mouvement surprenant, même si en août son nom était associé à plusieurs équipes, notamment en Italie.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «à Sassuolo, le Français de 26 ans était un élément de base, le regista de l’équipe comme on dit en Italie. Le jeu passait par lui, que ce soit dans un milieu à 2 ou 3, il était toujours titulaire. En 3 saisons, il a gagné une crédibilité en Italie. Et son départ, combiné à celui de Frattesi à l’Inter a en effet créé de grands problèmes à Sassuolo, 19e du championnat actuellement.» De son côté, le Français a continué son bonhomme de chemin à Florence. Après deux matches en tant que titulaire, le joueur de 26 ans a été expulsé face à Naples le 27 août. Ensuite, il a alterné entre titularisations et entrées en jeu. Cette saison, il a ainsi participé à 23 rencontres toutes compétitions confondues, mais seulement 13 en tant que titulaire.

Le milieu ne fait pas l’unanimité

Auteur d’un but, Maxime Lopez avait aussi inscrit le dernier pénalty lors de la séance de tirs au but face à Bologne en Coupe d’Italie le 9 janvier dernier. Mais au-delà des chiffres, les prestations du joueur ne font pas forcément l’unanimité de l’autre côté des Alpes. Lopez, qui ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable, déçoit même certains médias à l’image du site fiorentina.news qui suit l’actualité de la Viola au quotidien. «Arthur vous manque ? Il y a Maxime Lopez. C’était le raisonnement de beaucoup, sinon de tous, lorsque la Fiorentina a signé l’ancien joueur de Sassuolo dans les derniers jours du mercato estival.»

La suite après cette publicité

Puis, le média a précisé : «que le Brésilien puisse avoir des problèmes physiques était prévisible, c’est pourquoi Lopez pouvait représenter une bonne solution pour garantir la qualité même en son absence. Mais cela ne s’est pas du tout passé ainsi. Les prestations de Maxime Lopez étaient en effet insuffisantes, ou plutôt anonymes. (…) À l’exception de la bonne prestation avec un but contre Cukaricki , une équipe décidément médiocre, l’ancien milieu de terrain de Sassuolo ne s’est jamais fait remarquer. (…) Maxime Lopez n’était pas un phénomène, mais en tant que remplaçant d’Arthur, il était une opération qui aurait pu être là. Mais le terrain a dit autre chose». Des propos assez durs pour le joueur, qui a alterné le bon et le moins bon.

Un avenir à régler

Cédric Canale est plutôt de cet avis. «Sa saison est très mitigée. Son intégration au jeu très codifié de Vincenzo Italiano n’a pas été aisée. Son entraîneur l’utilise surtout en coupes (Ligue Europa Conférence et Coupe d’Italie). En revanche, il ne compte que 3 titularisations en Serie A. Il est le remplaçant d’Arthur. Le milieu brésilien est très apprécié par Italiano pour sa capacité à dicter le rythme et Lopez trouve peu d’espace au sein du 4-2-3-1. Même lorsqu’Arthur a eu des problèmes physiques, le Français ne s’est pas mis en valeur en Serie A. Lors de sa 3e et jusqu’ici dernière titularisation (seul match de Serie A disputé en intégralité avec la Fiorentina, ndlr), il a perdu un ballon dans le temps additionnel à Lecce qui a entraîné le but de la défaite 3-2. Et derrière, il a retrouvé sa place sur le banc.»

La suite après cette publicité

Et pour ne rien arranger, l’avenir du Français, qui est en prêt à Florence, n’est pas assuré. Ce n’est pas le seul d’ailleurs. Mais la presse italienne estime qu’il y a des chances pour que la Viola ne continue pas l’aventure avec lui après la fin de la saison. D’autant que Manchester United ne compte pas garder Sofyan Amrabat, qui reviendra donc cet été. Sur ce point, Cédric Canale nous confie : «il est arrivé en prêt avec option d’achat (qui serait de 9 millions d’euros). Grâce aux coupes, Lopez devrait encore avoir des opportunités de jouer et renverser la situation. Mais aujourd’hui, un achat de la Fiorentina semble peu probable. Les échos qui circulent dans la presse italienne sont plutôt vers un retour à Sassuolo, où il a un contrat jusqu’en juin 2025». Maxime Lopez a malgré tout encore quelques opportunités de montrer son talent sous le maillot du club italien. Ce soir, le milieu, qui était remplaçant lors des 3 derniers matches, est pressenti pour être titulaire lors du match de Ligue Europa Conférence face au Maccabi Haïfa. À lui de jouer !