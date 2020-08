Atlético : deux cas de Covid-19 au sein du club avant le quart de finale contre le RB Leipzig

Mercredi soir, l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain vont lancer le Final 8 de cette Ligue des Champions 2019-2020. Et le lendemain, le RB Leipzig et l'Atlético de Madrid vont croiser le fer. Mais à quatre jours de ce quart de finale de C1, la formation madrilène a publié un communiqué pour annoncer une mauvaise nouvelle.

En effet, deux membres du club ont été testés positifs au Covid-19 samedi, alors que les autres sont tous négatifs. Les Colchoneros n'ont pas précisé s'il s'agissait de joueurs ou non. Bien évidemment, et comme annoncé dans le communiqué, l'Atlético de Madrid a rapidement isolé les deux personnes concernées alors que de nouveaux tests PCR vont être effectués prochainement.